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(Görüntülü) 'de operasyonu

'de şüphe üzerine başlayan takip 550 bin lira değerinde deposunda son buldu. 3 kişinin gözaltına alındığı operasyona 55 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.6.2018 09:14 Güncelleme Tarihi: 12.6.2018 09:15
(Görüntülü) Kağıthane'de kaçak sigara operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadale Şube Müdürlüğü ekipleri, 'de şüphelendikleri bir otomobili takip etmeye başladı. Sultan Selim Mahallesi'nde başlayan takip Yeşil Sokak'ta bulunan bir oto yıkamada son buldu.

ARAÇTAN SONRA OTOPARKA GİRİLDİ

Takip ettikleri aracın girdiği oto yıkamaya giren ekipler, yaptıkları aramalarda 55 bin adet ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken ele geçirilen kaçak sigaranın 550 bin lira değerinde olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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(Görüntülü) Kağıthane'de kaçak sigara operasyonu
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