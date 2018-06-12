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'da 2 milyon 995 bin 860 captagon hap ele geçirildi

'da 30 milyon lira değerinde 2 milyon 995 bin 860 captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili kimliği tespit edilen 1 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Özel eğitimli köpek 'Rambo' ile TIR'ın dorsesinde arama yapıldı. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 30 milyon lira olduğu tahmin ediliyor.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.6.2018 16:17 Güncelleme Tarihi: 12.6.2018 16:50
Hatay'da 2 milyon 995 bin 860 captagon hap ele geçirildi

HATAY'DA BÜYÜK UYUŞTURUCU OPERASYONU

İstihbarat çalışması yapan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çok miktarda uyuşturucu hapın Hatay üzerinden, Suudi Arabistan'a götürüleceği bilgisini aldı.

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Hatay'da 2 milyon 995 bin 860 captagon hap ele geçirildi
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