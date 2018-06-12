Hatay'da 2 milyon 995 bin 860 captagon hap ele geçirildi
Hatay'da 30 milyon lira değerinde 2 milyon 995 bin 860 captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili kimliği tespit edilen 1 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Özel eğitimli köpek 'Rambo' ile TIR'ın dorsesinde arama yapıldı. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 30 milyon lira olduğu tahmin ediliyor.
Giriş Tarihi: 12.6.2018 16:17Güncelleme Tarihi: 12.6.2018 16:50
HATAY'DA BÜYÜK UYUŞTURUCU OPERASYONU
İstihbarat çalışması yapan Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çok miktarda uyuşturucu hapın Hatay üzerinden, Suudi Arabistan'a götürüleceği bilgisini aldı.