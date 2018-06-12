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İstanbul’u siyah duman kapladı

Zafer Halatçı
ZAFER HALATÇI Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.6.2018
İstanbul’u siyah duman kapladı
ZEYTİNBURNU Davutpaşa'da dört katlı kumaş ve iplik fabrikasında dün saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın büyüdü ve fabrikanın üçüncü ve dördüncü katları bir anda alevler içinde kaldı. Yangının çıkmasıyla birlikte içeride bulunan çalışanlar binayı terk etti. Söndürme çalışmaları sırasında iki itfaiye eri, dumandan etkilendi. Görgü tanıkları, itfaiye ekipleri gelmeden önce yangını söndürmeye çalışırken dumandan etkilenen bazı işçilere de sağlık ekiplerinin ambulansta müdahalede bulunduğunu anlattı. , "En büyük tesellimiz can kaybının olmaması. Henüz işçiler fabrikaya gelmeden yangın başlamış. İlgililer çalışmaları belli bir aşamaya getirdikten sonra teknik inceleme yapıp sonrasında bize bilgi verecek" dedi. Vali Şahin, fabrikadaki kimyasalların kimisinin ham madde olarak depolandığını, kimisinden de üretim yapıldığını dile getirdi.
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İstanbul’u siyah duman kapladı
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