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'da 54 kilo esrar ele geçirildi

'da polisin düzenlediği operasyonunda 54 kilo esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.6.2018 09:17 Güncelleme Tarihi: 13.6.2018 09:18
Bursa'da 54 kilo esrar ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda madde sokulacağı istihbaratı üzerine harekete geçti. Ekipler, B.A., Ö.K. ve K.D.'yi takibe aldı. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından harekete geçen ekipler, şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise 54 kilo esrar ele geçti.

Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Bursa'da 54 kilo esrar ele geçirildi
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