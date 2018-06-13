Çamaşır makinesinden 20 günlük ceset çıktı

İstanbul
'da bir süre önce hakkında kayıp başvurusu yapılan Tunuslu Rojdi Tuguldi'nin cesedi, birlikte yaşadığı vatandaşlarının dairesinden çıktı. Bir valiz içinde çamaşır makinesine konulan cesedin üzerinin alçı ve betonla kaplandığı bildirildi. Olayı, yaşananları ülkesinde annesine anlatan şüphelilerden birinin polise ihbarı ortaya çıkardı. İstanbul polisinin tespitleri ve şüpheli ifadelerine göre, Tunus vatandaşları Rojdi Tuguldi (50), Muhammed Eymen El Münir (31), Sami Abdulgani (53) ve Nejla Mekni (30) Fatih ilçesi İskenderpaşa Mahallesi Kızanlık Caddesi 13 numarada kalıyordu. 4 arkadaş, yaklaşık 20 gün önce uyuşturucu madde aldıkları sırada Rojdi Tuguldi fenalaştı. Arkadaşların kalp masajı karşılık vermeyince Tuguldi öldü. Uyuşturucunun etkisiyle cesedi bir valize koyan Tunuslular, valizi de ardiye olarak kullanılan alandaki çamaşır makinesinin içine koydu. Ardından bu alanı alçı ve betonla kapatıp gizledi. Ülkesine giden Muhammed Eymen El Münir, yaşananları annesine anlattı. Annesinin, oğluna bu vicdan azabıyla yaşanamayacağını belirtmesi üzerine El Münir, Türkiye'ye gelerek 155 Polis İmdat ve 112 Acil Sağlık hatlarına ihbarda bulundu. Dün sabaha karşı 04.00 sıralarında eve gelen ekipler, içeridekilerin kapıyı açmaması üzerine itfaiyenin yardımıyla daireye girebildi. Ekipler, çürüyen cesetten gelen koku nedeniyle maskeyle çalışmak zorunda kaldı. Ceset, otopsi için Adli Tıp
Kurumu'na gönderilirken, Cumhuriyet Savcısı olayla ilgili soruşturma başlattı. Abdulgani, Mekni ve El Münir de polislerce gözaltına alındı.