CHP’li belediyenin tanker klasiği

Çorlu'nun Nusratiye Mahallesi
'nin tamamı ile Kemalettin ve Kazımiye mahallelerinin bir bölümüne 4 günden bu yana su veremeyen TESKİ
çareyi su tankerlerini sokak sokak dolaştırarak evlere su servisi yapmakta buldu. 2018 yılında tankerle su bidonlarına su almaya çalışan Çorlulular yaşananlara, "Bize bu çağda, yaz ayında susuzluk çektirmeyi başardınız. Sanki seksenli yılların susuz günlerini sayenizde yeniden yaşadık" diyerek tepki gösterdi. 'YERİ BELLİ OLMAYAN ARIZA'
Konu ile ilgili olarak TESKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, arızanın yeri belli olmayan bir içme suyu hattından kaynaklandığı ifade edildi. Açıklamada şöyle denildi: "Arıza sonucu suyun yüzeye çıkmadığı, yerin altına kaçak su şeklinde aktığı belirlenmiştir. Zaman kaybetmeden ekiplerimizce tespit kazıları, bölgeyi daraltmaya yönelik vana koyma ve yer altı dinleme çalışmaları yapılmaya başlanmıştır. Mesai kavramı olmaksızın TESKİ ve Çorlu Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürmektedir. Bu süre zarfında ve arıza bulunana kadar Nusratiye Mahallesi'nde su kesintisi yaşanmaktadır. Abonelerimizin gerekli tedbirleri almaları rica olunur. Site ya da apartmanlarında içme suyu deposu bulunan abonelerimize tankerle su temini yapılmaktadır. Abonelerimiz tankerle su temini için ALO 185 çağrı merkezini arayabilirler." 'KAÇAK NOKTAYI ARIYORUZ'
TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa ise konuyla ilgili olarak su kesintisine neden olan herhangi bir arıza bulunmadığını ancak şebekedeki kaçak nedeniyle hatlara verilen suyun evlere ulaşamadığını ifade etti. Başa, "Nusratiye Mahallesi'ndeki 15 kadar sokakta su kesintisi var. Arızanın bulunabilmesi için 10 sokakta çalışma yaptık ancak şimdiye kadar bulamadık. Kısa süre içerisinde arızayı bulup su hattındaki kaçağı tespit edeceğiz. Gece yaptığımız teknik dinlemeler neticesinde suyun kanalizasyon hattına karıştığı yeri bulduk" dedi.