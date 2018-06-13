Damada 4 kurşun

Hatay
'ın İskenderun ilçesinde Gülden Ceyhan
, eşiyle geçinemeyince boşanma davası açarak İzmir
'deki annesinin yanına gitti. Eşinden boşanmak istemeyen Mehmet Ceyhan ise barışma çabaları sonuçsuz kalınca, telefonda genç kadını tehdit etti. Ardından da, öfkeyle otomobiline atlayarak İskenderun'dan İzmir'e gelerek, gece saat 02.00'de eşinin kaldığı Çiğli'deki evi bastı. Kapıyı Gülden Ceyhan'ın üvey babası olan ve kamyonculuk yapan Süleyman Demir açtı. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından tabancasını çıkaran Süleyman Demir, Mehmet Ceyhan'a 4 el ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Mehmet Ceyhan, hastaneye kaldırıldı. Süleyman Demir ise gözaltına alındı.