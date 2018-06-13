Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Damada 4 kurşun

Damada 4 kurşun

Ceyhan TORLAK
CEYHAN TORLAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.6.2018
Damada 4 kurşun
'ın İskenderun ilçesinde , eşiyle geçinemeyince boşanma davası açarak 'deki annesinin yanına gitti. Eşinden boşanmak istemeyen Mehmet Ceyhan ise barışma çabaları sonuçsuz kalınca, telefonda genç kadını tehdit etti. Ardından da, öfkeyle otomobiline atlayarak İskenderun'dan İzmir'e gelerek, gece saat 02.00'de eşinin kaldığı Çiğli'deki evi bastı. Kapıyı Gülden Ceyhan'ın üvey babası olan ve kamyonculuk yapan Süleyman Demir açtı. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından tabancasını çıkaran Süleyman Demir, Mehmet Ceyhan'a 4 el ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Mehmet Ceyhan, hastaneye kaldırıldı. Süleyman Demir ise gözaltına alındı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Damada 4 kurşun
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN