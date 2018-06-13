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’dan Füreya sürprizi

İnternet arama motoru , ’nin ilk kadın seramik sanatçısı ve çağdaş seramiğin öncüsü ’ın 108’inci doğum gününe özel logo hazırladı

Giriş Tarihi: 13.6.2018
Google’dan Füreya sürprizi
İnternetin popüler arama motoru , 'nin ilk kadın seramikçisi ve çağdaş seramiğin öncüsü 'ın 108. doğum gününe özel logo tasarladı. Google ana sayfasında "doodle" olarak adlandırılan logoda, Füreya Koral'ın seramiğe şekil vermesi resmedildi. Logoya tıklandığında Koral hakkında bilgilerle sanatçının eserlerinin yer aldığı sergilere ait sayfaların linkleri ekrana geliyor. Füreya Koral, 12 Haziran 1910'da 'da dünyaya geldi. Notre Dame de Sion Kız Lisesi'nden mezun olan Koral, Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'ne devam etti. Dönemin ünlü Macar keman virtüözü Charles Berger'den özel keman dersleri aldı. 1940-1944 arasında müzik eleştirileri yazdı, çeviriler yaptı. Füreya Koral, 1947'de Lozan'da seramik çalışmalarına başladı. Fransız seramikçi Serre'nin desteğiyle Paris'te özel bir seramik atölyesinde çalışmalarını sürdüren sanatçı, ilk seramik ve taş baskı sergisini 1951'de Paris'te açtı. Aynı yıl yurda dönerek Maya galerisinde yapıtlarını sergiledi. Yurtiçi ve yurtdışında sergilere katılan Koral, çeşitli ödüllerin sahibi oldu. Çalışmalarında seramik pano ve üç boyutlu eserlerin yanı sıra vazo, tabak gibi günlük yaşamda kullanılabilen ürünlere de imza atan usta sanatçının hayatı, yazar 'in "Füreya" isimli kitabına konu oldu. Koral, 1997'de hayatını kaybetti.

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Google’dan Füreya sürprizi
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