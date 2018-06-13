Google’dan Füreya sürprizi

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'nin ilk kadın seramikçisi ve çağdaş seramiğin öncüsü Füreya Koral
'ın 108. doğum gününe özel logo tasarladı. Google ana sayfasında "doodle" olarak adlandırılan logoda, Füreya Koral'ın seramiğe şekil vermesi resmedildi. Logoya tıklandığında Koral hakkında bilgilerle sanatçının eserlerinin yer aldığı sergilere ait sayfaların linkleri ekrana geliyor. Füreya Koral, 12 Haziran 1910'da İstanbul
'da dünyaya geldi. Notre Dame de Sion Kız Lisesi'nden mezun olan Koral, İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'ne devam etti. Dönemin ünlü Macar keman virtüözü Charles Berger'den özel keman dersleri aldı. 1940-1944 arasında müzik eleştirileri yazdı, çeviriler yaptı. Füreya Koral, 1947'de Lozan'da seramik çalışmalarına başladı. Fransız seramikçi Serre'nin desteğiyle Paris'te özel bir seramik atölyesinde çalışmalarını sürdüren sanatçı, ilk seramik ve taş baskı sergisini 1951'de Paris'te açtı. Aynı yıl yurda dönerek Maya galerisinde yapıtlarını sergiledi. Yurtiçi ve yurtdışında sergilere katılan Koral, çeşitli ödüllerin sahibi oldu. Çalışmalarında seramik pano ve üç boyutlu eserlerin yanı sıra vazo, tabak gibi günlük yaşamda kullanılabilen ürünlere de imza atan usta sanatçının hayatı, yazar Ayşe Kulin
'in "Füreya" isimli kitabına konu oldu. Koral, 1997'de hayatını kaybetti.