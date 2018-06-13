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Hırsızlık için girdikleri trafoda akıma kapıldılar

Adana'da iddiaya göre, elektrik su çalmak için trafo odasına giren hurdacılar Ferhat Doğukan Ö. (23) ve Ferdi Ü. (38), elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.6.2018 14:36 Güncelleme Tarihi: 13.6.2018 14:42
Hırsızlık için girdikleri trafoda akıma kapıldılar

Olay, Yüreğir ilçesindeki Sinanpaşa Mahallesi'nde Toroslar EDAŞ'a ait bir trafo yerleşkesinde meydana geldi. İddiaya göre, hurdacı Ferhat Doğukan Ö. ile Ferdi Ü., elektrik su çalmak için çevredeki güvenlik tellerini keserek trafo odasına girdi. 2 hurdacı kabloları keserken elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Gürültüyü duyan vatandaşların ihbarı üzerine yaralılar, ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

İLÇEDE ELEKTRİK KESİLDİ

Bu sırada ilçenin büyük bir bölümünde elektrik kesintisi yaşandı. Savcılık, olayla ilgili inceleme başlattı. Toroslar EDAŞ çalışanları da trafoya gelerek incelemelerde bulundu. Mahalledeki vatandaşlar, hırsızlık olaylarının sıklıkla yaşandığını belirterek trafoda bir güvenlik görevlisi bulunması gerektiğini söyledi.

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Hırsızlık için girdikleri trafoda akıma kapıldılar
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