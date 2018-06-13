Kayıp veteriner başından vurulmuş bulundu

Bursa
'da veterinerlik yapan İsmail Erman Kaya (28), önceki gün ortadan kayboldu. Kaya'ya ulaşamayan yakınları, polise kayıp ihbarında bulundu. Dün sabah, merkeze Nilüfer ilçesine bağlı Kayapa mahallesinde hayvan otlatan bir çoban, boş arazideki hafif ticari aracın içinde bir ceset görünce polisi aradı. Olay yerine giden polis, kafatası parçalanmış haldeki cesedin Kaya'ya ait olduğunu belirledi. Kucağında bir pompalı tüfek bulunan Kaya'nın, intihar ettiğini düşünen polis, cinayet ihtimalini de araştırıyor.