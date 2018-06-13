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'ta can aldı: 1 ölü, 1 kayıp

'un Korkut ilçesinde meydana gelen felaketinde 1 genç hayatını kaybederken, bir çocuk ise kayboldu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.6.2018 07:54 Güncelleme Tarihi: 13.6.2018 07:54
Muş'ta sel can aldı: 1 ölü, 1 kayıp

Bugün dolu ve sağanak yağışın etkili olduğu Korkut ilçesine bağlı Balkır ve Mollababa köylerinde felaketleri meydana geldi. Yaşanan sel felaketinde ailesiyle birlikte Balkır köyü yaylasında olan zihinsel engelli 17 yaşındaki Ferhat Yayman ile Mollababa köyünde de 15 yaşındaki Osman Yener sel sularına kapıldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye giden İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti. ve köylülerin yaptığı arama çalışmalarında zihinsel engelli Ferhat Yayman'ın cesedi, düştüğü yerin 1 kilometre uzağında bulundu. Mollaba köyünde sel sularına kapılarak sürüklenen Osman Yener'i arama çalışmaları ise devam ediyor.

Bu arada sel felaketinden dolayı -Ağrı karayolunda çok sayıda menfez ve yolda tahribatların oluştuğu, ulaşımın güçlükle sağlandığı bildirildi.

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Muş'ta sel can aldı: 1 ölü, 1 kayıp
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