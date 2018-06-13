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'nda yola çıkmadan önce dikkat! İşte karayollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 8-9. kilometrelerindeki Düzce bağlantı yolunda köprü ve üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Düzce gişesi (Gölyaka) geçici olarak trafiğe kapatıldı. Araçlar Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.6.2018 09:24
Ramazan Bayramı'nda yola çıkmadan önce dikkat! İşte karayollarında durum

-Aydın Otoyolu'nun Torbalı bağlantı kolundaki bant aktarım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatılırken, geçişler diğer bölümden çift yönlü gerçekleştiriliyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5. kilometresindeki Bahşılı alt geçidi yapım çalışması nedeniyle yolun bu kesimi trafiğe kapatıldı. Geçişler yönlendirme işaretleriyle servis yollarından kontrollü yapılıyor.

Van-Hakkari-Yüksekova yolunun 79-90. kilometrelerindeki yapım çalışmaları devam ediyor. Bu kesimde trafik akışı, mevcut yoldan kontrollü sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 59-65. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

BurdAntalyalya yolunun 27-33. kilometrelerinde beton hendek yapımı, Beyşehir-Seydişehir yolunun 16-31. kilometrelerinde de yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

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Ramazan Bayramı'nda yola çıkmadan önce dikkat! İşte karayollarında durum
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