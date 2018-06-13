Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
'ın himayesinde yürütülen sıfır atık projesi
, Meclis Külliyesi'nde de uygulanacak. Sıfır Atık Projesi'nin açılış törenine katılan Meclis Başkanı İsmail Kahraman, çevre kirliliğinin, dünyanın ve Türkiye'nin hassasiyet gösterdiği bir konu olduğunu belirterek Meclis olarak güzel ve hoş bir projeye destekte bulunduklarını ifade etti. Meclisi, günde ortalama 5 bin kişinin ziyaret ettiğini aktaran Kahraman, "Hedefimiz Meclis'ten çöp çıkmamasını sağlamak" diye konuştu.