Bayram yağmurlu seçim sıcak olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre yağışlar ülke genelinde Arife Günü başlayarak bayramın 1'inci ve 2'nci günü tüm yurda yayılmış olacak. İst
anbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen
, bayramda yağmur gözüktüğünü ve bayramdan sonra sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde çıkacağını belirtti. Şen, "Arife ve bayramın 1'inci günü yağmur beklenmiyor. Bayramın 2'nci günü akşamı Marmara Bölgesi'nde yağmur gözüküyor. Bayramın 2'nci ve 3'üncü günü kıyı kesimleri hariç yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar ortalamanın 3-4 derece yukarısında devam ediyor. Zaten şu anda mevsim normallerinin üzerinde. Bayramdan sonra sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Sıcak bir seçim geçirebiliriz" dedi. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, yurdun güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu
'nun doğusu, Muğla, Osmaniye, Giresun, Trabzon, Rize
, Kahramanmaraş
ve Bingöl çevreleri, Antalya
'nın kuzey ve batısının iç kesimleri, Burdur'un güney, Adana ve Mersin'in kuzey dağlık kesimleri ile Hatay'ın kıyı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BAYRAMIN IKINCI GÜNÜNE DIKKAT
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Güneydoğu kesimleri hariç ülkenin büyük bölümünde gökgürültülü sağanak yağışların görüleceğini açıkladı. Eroğlu, "İstanbul
'dan Ordu'ya kadar sahil kesimleri hariç yağış var. Bayramın ikinci günü yağışlar daha da artacak" dedi. EVİ SU BASTI, ANNE VE 2 OĞLU BOĞULDU
Kahramanmaraş'ta
4 katlı binanın bodrum katındaki daireyi sağanak nedeniyle oluşan sel suları bastı. Bu sırada evde bulunan Fatma Uşak (38) ile çocukları Mevlüt (10) ve Ali Osman (4) mahsur kaldı. Komşuların fark ederek yardıma koştuğu anne ve iki çocuğu kurtarılamayarak hayatını kaybetti.