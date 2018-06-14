Bursa'da karısının sevgilisini bıçaklayan adamın cezası belli oldu!

Bursa'da geçtiğimiz Şubat ayında kalbinin altından bıçaklanarak ağır yaralanan Osman C. kaldırıldığı devlet hastanesinde kalbi durunca acil tıp doktoru sedyeye çıkmış ve dakikalarca kalp masajı yapmıştı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Osman C'yi bıçakladığı tespit edilen Emin Ç. gözaltına alınmıştı. Hakkında 'Basit yaralama, bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, bulundurma veya taşıma, kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından dava açılan Emin Ç. hakkında karar verildi. Cumhuriyet Savcısının kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan 15 yıl hapsini istediği sanık Emin Ç'ye mahkeme heyeti 8 yıl hapis cezası verdi.

'EYLEMİ TAHRİK ALTINDA İŞLEDİ'

Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya taraflar katılmazken tutuklu sanık Emin Ç. avukatıyla hazır bulundu. Mahkeme heyeti önceki celse sanığın eşi Derya Ç'nin Osman C. ile ilişkisini kabul etmesi ve sanık ile mağdur arasında yaşanan telefon görüşmesini göz önünde bulundurarak Emin Ç'nin söz konusu eylemi tahrik altında işlediğine kanaat getirdi.

15 YILDAN 8 YILA İNDİRİLDİ

Sanık için istenen 15 yıl hapis cezasına tahrik indirimi yapan heyet sanığın 8 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.