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Çeyiz yüzünden çatışma çıktı: 1 ölü

Giriş Tarihi: 14.6.2018
Çeyiz yüzünden çatışma çıktı: 1 ölü
Pendik'te gelinin çeyizi yüzünden iki aile arasında çıkan silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybetti. İddiaya göre; Diyarbakırlı oldukları öğrenilen iki aile arasında düğün öncesi gelinin çeyizi konusunda tartışma başladı. Evin önünde gerçekleşen tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında evdekilerle çeyizi götürmek için gelenler arasında silahlı çatışma çıktı. Silah seslerini duyan baba balkona çıkarak aşağıya doğru ateş etti. Çatışmada bir kişi hayatını kaybederken, iki taraftan çok sayıda kişi yaralandı. Çatışma sırasında sokak içerisinde bulunan vatandaşlar panik yaşayarak sağa sola doğru kaçıştı. Vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yapılan müdahale sonrası yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.
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Çeyiz yüzünden çatışma çıktı: 1 ölü
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