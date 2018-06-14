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Emniyetten "" denetimi

öncesinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 81 ilde eş zamanlı olarak başlattığı "Türkiye " denetimi İstanbul'da da devam etti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.6.2018 08:12 Güncelleme Tarihi: 14.6.2018 08:13
Emniyetten Huzur Arife denetimi

Vatandaşların, öncesinde güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri, alışverişlerini yapabilmeleri ve bayramlarını huzur içerisinde geçirebilmeleri amacıyla başlatılan denetimde 2 bin 822 ekipte görevli 10 bin 922 polis görev yaptı.

DENİZ VE HAVA ARAÇLARI DA KATILDI
Bin 209 uygulama noktasında gerçekleştirilen denetime ayrıca araçları ve helikopterler de des veriyor. Türkiye genelinde 40 dedektör köpekte görev yaptı.

BEŞİKTAŞ'TA TEK TEK KİMLİK KONTROLÜ YAPILDI
Denetim noktalarından biri de Beşiktaş'ta bulunan vapur iskelesiydi. Ekipler hem vapurdan inenlerin kimliklerini kontrol etti. Hem de araçları tek tek durdurarak arama yaptı.

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Emniyetten "Huzur Arife" denetimi
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