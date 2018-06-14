İlkay Yeşilbaş’ı sonsuzluğa uğurladık

Turkuvaz
Medya Grubu Reklam Muhasebe Birimi'nde görev yapan 29 yaşındaki İlkay Yeşilbaş
, karaciğer yetmezliği nedeniyle önceki gün hayatını kaybetti. Organ nakli merkezinin karaciğer bağışı bekleyenlerin listesinde yer alan Yeşilbaş'ın vefatı başta ailesi olmak üzere, çalışma arkadaşlarını yasa boğdu. Mali İşler Grubu Reklam Muhasebe Birimi'nde bir yıldır çalışan İlkay Yeşilbaş, karaciğer yetmezliği nedeniyle 7 yıl önce yakınlarından alınan karaciğer parçası ile hayata tutunmuştu. Ancak kısa bir süre sonra organ, Yeşilbaş ile uyum sağlamayınca ikinci kez nakil olması gerekti. Bu kez kadavradan organ bağışı için organ nakli merkezinin listesine girdi. Geçtiğimiz nisan ayında "Uygun karaciğer bulundu" diye organ nakli merkezinden arandı. Ancak bağışlanan karaciğerin nakil için uygun olmadığı anlaşıldı. O HABER BİR TÜRLÜ GELMEDİ
Durumu kötüleşince son olarak İstinye Üniversitesi Liv Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alındı. Yeşilbaş ailesinin kulağı organ nakli merkezinden gelecek "İlkay için uygun karaciğer bulundu" haberindeydi. İşte o haber bir türlü gelmedi. Yeşilbaş, önceki gün karaciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. İlkay'ın vefatı, ailesi ve çalışma arkadaşlarını yasa boğdu. İlkay, dün Fatih Camisi
'nde ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.