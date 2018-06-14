İşadamı Mehmet Yeşildağ son yolculuğuna uğurlandı

TÜRKMEDYA Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Yeşildağ'ın kardeşi işadamı Mehmet Yeşildağ, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yeşildağ için dün Kasımpaşa Büyük Piyalepaşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Yeşildağ'ın ailesinin yanı sıra Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan
, İstanbul Valisi Vasip Şahin
, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, iş, sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı. Yeşildağ'ın cenazesi Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.