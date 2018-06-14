Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > İşadamı Mehmet Yeşildağ son yolculuğuna uğurlandı

İşadamı Mehmet Yeşildağ son yolculuğuna uğurlandı

Giriş Tarihi: 14.6.2018
İşadamı Mehmet Yeşildağ son yolculuğuna uğurlandı
TÜRKMEDYA Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Yeşildağ'ın kardeşi işadamı Mehmet Yeşildağ, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yeşildağ için dün Kasımpaşa Büyük Piyalepaşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Yeşildağ'ın ailesinin yanı sıra Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı , , Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, iş, sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı. Yeşildağ'ın cenazesi Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İşadamı Mehmet Yeşildağ son yolculuğuna uğurlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN