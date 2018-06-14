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'da yaban domuzu ya sebep oldu: 5 yaralı

’nın Beyşehir ilçesinde, sahur vakti yolda yaban domuzuna çarpan otomobilin na devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.6.2018 06:57
Konya'da yaban domuzu kazaya sebep oldu: 5 yaralı
, ilçeye bağlı Çiçekler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir K'nin kullandığı 42 DJ 637 plakalı otomobil, Beyşehir ilçe merkezi yönüne seyir halinde iken aniden önüne çıkan yaban domuzlarından birine çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkıp yol kenarındaki sulama kanaletini kırarak na devrildi. Kazada yan yatan otomobilde yolcu olarak bulunan Sultan, Mustafa, Nurten ve Hüseyin K. ile Muhammet S. yaralandı. Yaralılar adrese sevk edilen ambulanslar tarafından kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Otomobilin çarpmasıyla telef olan yaban domuzu ise ikinci bir kazaya sebebiyet vermemesi için yol kenarına alındı.

KAZA YAPAN ARAÇTAKİ HOROZU ARADILAR

Kazayı yara almadan atlatan sürücü, yolda seyir halinde iken aniden önüne iki yaban domuzunun çıktığını belirterek, birisine çarptıktan sonrasını hatırlayamadığını söyledi. Mısır tarlasına devrilen otomobil, çekici vasıtasıyla araziden çıkarıldı. Kaza yerine gelen ve kaza öncesinde araçta bulunanlara horoz verdiği öğrenilen kazazedelerin yakını olan gençlerin otomobil içerisinde horozu araması ve horozlardan birini sağ olarak otomobilden çıkartması ilginç görüntüler oluşturdu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Konya'da yaban domuzu kazaya sebep oldu: 5 yaralı
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