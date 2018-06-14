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'da zincirleme trafik sı: 1 ölü, 1 yaralı

'nın Yunusemre ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yönden gelen araçlarla çarpışan sürücü hayatını kaybetti. da 1 kişi de yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.6.2018 15:00 Güncelleme Tarihi: 14.6.2018 15:01
Manisa'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
, 'nın Yunusemre ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manisa istikametinde İzmir istikametine seyir halinde olan (35) idaresindeki 45 AAC 772 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyir halinde olan 34 JA 3854 plakalı araç ile çarpıştıktan sonra karşı şeride geçerek karşı yönden gelen 06 AAZ 458 plakalı araç ile 45 AAK 734 plakalı araçlara çarptı. Kazada Nevzat Tekbıçak hayatını kaybederken, 1 kişi ise hafif şekilde yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Manisa'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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