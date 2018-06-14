Sahte profesör tutuklandı! Üniversitelerde konuşma bile yapmış...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kendisini Gülhane Askeri Tıp Akademisi Mezunu Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahi Prof. Dr. Cüneyt Turan olarak tanıtan bir kişinin hastaları dolandırdığı yönünde bilgi aldı. Bazı ulusal kanallardaki programlara da katılan Turan 1985-1986 yıllarında Almanya Hamburg Üniversitesi Tıp Fakültesi ve ABD'de beyin tümörleri üzerinde ihtisas yaptığını söylüyordu.

LİSE MEZUNU PROFESÖR

10 binin üzerinde beyin tümörü ameliyatı yaptığını belirten Turan, 2006-2009 arası aktif çalışmaları olduğunu, 2009'dan sonra da sadece misafir hoca olarak ameliyatlara iştirak ettiğini anlatıyordu. Şimdiye dek hiç bir hastasının ölmediğini belirtiyor, üniversitelere konuşmacı olarak gittiğini, öğrencilere seminerler verdiğini iddia ediyordu.

Ekipler yaptığı araştırmada, Cüneyt Turan'ın lise mezunu olduğunu, insan sağlığı hakkında yanlış bilgilendirme yaptığını belirledi. Bazı hastaların ultrason tahlil sonuçlarını Turan'a ulaştırdığı, Turan'ın da bu tahlilleri para karşılığı incelediği ve tedavi önerisinde bulunduğu öne sürüldü. Yapılan tespitlerin ardından Cüneyt Turan, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Sultanbeyli'de düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri ardından İstanbul Adliyesi'sevk edilenlen Turan, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan sorgusu sonrasında tutuklanmak üzere Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheli, sorgusu ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.