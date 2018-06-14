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Sürücüler bu karara dikkat! Mahkemenin "2 kilometre" iptali

Yüzde 10 yasal tolerans limitiyle 99 kilometre hız sınırı bulunan yolda 101 kilometre hızıyla radara yakalanan , 235 liralık cezanın iptali için dava açtı.  Mahkeme, limit aşımı olan 2 kilometrenin sürücü tarafından hız göstergesinde fark edilemeyecek kadar düşük olduğunu gerekçe göstererek 235 liralık trafik cezasını iptal etti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.6.2018 14:05 Güncelleme Tarihi: 14.6.2018 14:25
Sürücüler bu karara dikkat! Mahkemenin 2 kilometre iptali

Hız limiti 90 kilometre, yüzde 10 yasal tolerans payıyla 99 kilometre olan Isparta-Yalvaç karayolunda yolunda 5 Ocak 2018 tarihinde 101 kilometre hız ile radara yakalanan , kendisine 235 lira ceza kesilmesi üzerine Yalvaç Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak cezanın iptalini istedi. Dilekçesinde, kendisine ceza kesilen bölgede yasal hız limitinin 90 kilometre olduğunu, yüzde 10 yasal tolerans ile yasal hız limitinin 99 kilometre olduğunu, kendisinin de 101 kilometre hız ile giderken radara yakalandığını ifade eden Avukat Çetin, 2 kilometrelik limit aşımının makul sayılması gerektiğini savundu. Avukat Çetin suç ve kabahatlerde orantılılık ilkesi gereği makul karşılanması gereken 1-2 kilometrelik limit aşımı nedeniyle verilen cezanın kaldırılmasını istedi.

'2 KİLOMETRELİK HATA PAYININ MAKUL SAYILABİLECEĞİ...'

Yalvaç Sulh Ceza Hakimliği, 30 Mayıs 2018 tarihinde Avukat Çetin'in talebini kabul ederek 235 liralık cezayı iptal etti. Davacının radara yakalandığı bölgede hız limitinin 90 kilometre, yüzde 10 tolerans limiti ile hız limitinin 99 kilometre olduğunu belirten mahkeme, 2 kilometre hızın sürücü tarafından yol durumuna göre ayarlanmasının kolay olmadığı, hız göstergesinde fark edilemeyecek kadar düşük bir değer olduğunu ve 2 kilometrelik hata payının hava ve çevre koşullarına göre makul sayılabileceğini kaydetti.

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Sürücüler bu karara dikkat! Mahkemenin "2 kilometre" iptali
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