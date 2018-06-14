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" belgesiyle işi yapanların belgeleri iptal edilecek"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, yolcu taşımacılığı belgesiyle işi yapanların tespit edildiği anda belgelerinin iptal edileceğini bildirdi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.6.2018 10:45 Güncelleme Tarihi: 14.6.2018 10:52
Turizm belgesiyle UBER işi yapanların belgeleri iptal edilecek

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkanı Uysal, Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) konusunda almış olduğu karara ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı.

AMACI DIŞINDA KULLANILMASINA SINIRLAMA

Alınan yeni kararla cilerin rahatlayacağını belirten Uysal, İBB'nin verdiği turizm yolcu taşımacılığı belgesinin, amacı dışında kullanılmasına sınırlandırma getirildiğinin altını çizdi.

Turizm yolcusu taşıyan firmaların, 7 kişiden az kişi taşımaları ve listeyi ilgili birimlere bildirmeleri yönünde karar alındığını hatırlatan Uysal, şunları kaydetti:

UBER'E YEŞİL IŞIK YAKILDI GİBİ ALGILANMASIN

"Bu konuda turizmciler haklı olarak sitemde bulundular. Böyle olunca 7 yolcu sınırlandırmasını ortadan kaldırdık. Yine 12 saat öncesinde bildirme ile ilgili kararı kaldırdık. Dolayısıyla bu son aldığımız karar, UBER'e yeşil ışık yakıldı gibi algılanmasın. Her halükarda turizm yolcu taşımacılığı belgesiyle UBER işi yapanlar tespit edildiği anda belgeleri iptal edilecek."

'un turist olarak en yoğun zamanını yaşadığını ve turizmcilerin yaşamış olduğu sıkıntıyı giderme adına, sayı ve saat sınırlandırmasında düzenlemeye gittiklerini kaydeden Uysal, "Turizm yolcu taşımacılığı belgesiyle UBER ve korsan taşımacılık yapılamaz. Bu tür işlere müsaade edilmeyecek. Herkes aldığı belgeye göre hareket edecek. Başka bir şey yapamayacak." ifadelerini kullandı.

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