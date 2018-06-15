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Gebe lerin başlarını kesip, yavrularını çaldılar

’nin Lapseki ilçesinde, hırsızlar çaldıkları 3 gebe ineği silahla vurarak öldürdükten sonra larını çıkarıp, gövdelerini ve yavrularını aldı. Hayvanların başlarını keserek ormanlık alana atan hırsızlar kaçtı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.6.2018 21:06 Güncelleme Tarihi: 15.6.2018 21:08
Gebe ineklerin başlarını kesip, yavrularını çaldılar

Lapseki'ye bağlı Beyçayır köyünde hırsızlar, dün gece Adem Ayan'a ait 3 gebe ineği ahırdan çaldı. Sabah lerin çalındığını fark eden Ayan, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarmanın bölgede yaptığı çalışmada, 3 ineğin kesik başları bulundu. İneklerin başlarından silahla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Çalışmalarını sürdüren jandarma, hırsızların ineklerin larını çıkarıp, gövdelerini ve yavrularını aldığı belirlendi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İneklerin sahibi Adem Ayan, "Bayram öncesi gebe ineklerim çalındı. Doğum yapmak üzereydiler. Bayram öncesi ciğerimiz yandı. Allah bu vahşeti yapanları inşallah cezalandırır. Jandarma konuyu soruşturuyor. İnşallah failler bulunur ve cezalandırılır" dedi.

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Gebe ineklerin başlarını kesip, yavrularını çaldılar
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