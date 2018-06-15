İstanbul'da kanalizasyonda şüpheli avı! Polisten kaçan hırsız...

Olay, saat 10.00 sıralarında Pınar Mahallesi 1291 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde otomobil çalarak bir kişiyi gasp etmeye çalışan iki şüpheli, polis ekiplerince fark edildi. Bir süre polis ekipleri mahalle arasında kaçan şüphelileri kovaladı. Şüphelilerden 14 yaşlarındaki E.K., kaçtıkları otomobilden inerek mahallenin ortasından geçen dere yatağında bulunan kanalizasyona girdi. Diğer şüpheli ise otomobili bir sokak içerisinden bırakarak kaçtı.

ÇEVİK KUVVET SEVK EDİLDİ

Kaçan E.K'nin kanalizasyona saklandığını gören polis ekipleri takviye ekip isteyerek diğer çıkışları abluka altına aldı. Ekipler kanalizasyonun diğer çıkış noktalarında nöbet tutarken, olay yerine çevik kuvvet polisi ve zırhlı araç sevk edildi.

KANALİZASYONDA KAMERALI ARAMA

Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri saatlerce şüphelinin borudan çıkmasını bekledi. Bazı yakınları da zaman zaman boru girişine gelerek çıkması için şüpheliye seslendi. Olay yerine İSKİ ekipleri de gelerek ellerindeki krokilere göre kanalizasyon içinde uzaktan kumandalı kamera ile arama yaptı. Yapılan aramalarda boru içinde kimseye rastlanmadı. Saatler süren bekleyiş ve aramaların sonunda şüpheli E.K'nin girdiği kanalizasyonun bir başka çıkışından kaçtığı belirlendi.

Şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerince başlatılan çalışmalar sürüyor.