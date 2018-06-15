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Korkunç olay! 'Üzerine dolap düştü' dediler ama...

Son dakika haberi... 'da ailesinin "Üzerine dolap düştü" diye getirdiği hastanede yaşamını yitiren  A.'yı (6), ağabeyi H.E.A.'nın (10), polis babasının tabancasıyla kazara vurduğu ortaya çıktı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.6.2018 09:46 Güncelleme Tarihi: 15.6.2018 09:55
Korkunç olay! 'Üzerine dolap düştü' dediler ama...

Olay, merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kardeşiyle birlikte çocuk odasında oturan H.E.A. polis memuru babasının tabancasını alıp oynamaya başladı. Bu sırada aniden ateş alan silahtan çıkan kurşun, kardeşi 'in başına isabet etti. Yemek yiyen aile, silah sesini duyup, içeri koştu. Çocuklarını kanlar içinde gören aile, Eymen'i yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Polis memuru baba, çocuğunun üzerine dolap düştüğünü, annesi ise yüksek bir yerden düştüğünü iddia etti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ailenin çelişkili ifadeler vermesi üzerine hastaneye çağrılan polis, Mehmet Eymen'in başından silahla vurulduğunu tespit etti. Aile, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Küçük Mehmet Eymen'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından aile mezarlığına defnedildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Korkunç olay! 'Üzerine dolap düştü' dediler ama...
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