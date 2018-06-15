Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Küçük Abdulmuin görmeye başladı

görmeye başladı

Afrin’de ’nın döşediği mayınla ağır yaralanan 9 yaşındaki Suriyeli çocuğun “Baba, göremiyorum” diye feryat edişi herkesi ağlatmıştı. ’de defalarca ameliyat edilen Abdulmuin, artık kısmen de olsa ışığa kavuştu

İBRAHİM GÜNEŞ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.6.2018
Küçük Abdulmuin görmeye başladı
Suriye'de 'lı teröristlerce döşenen mayının patlaması sonucu gözlerini kaybeden Abdulmuin, babasının kucağında 'Göremiyorum' diye haykırışıyla yürekleri dağlamıştı. Afrin'in Metinler köyünde Ramazan'ın ilk günü kardeşleriyle oynarken meydana gelen patlamada yüzü, eli, kolu ve vücudundan yaralanan küçük çocuk görme yeteneğini yitirmişti.

ALLAH KİMSEYE YAŞATMASIN
'ye getirilen Abdulmuin'in, Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Baba Abdülkerim El-Hassan, oğlunun ve Kızılay aracılığıyla önce Suriye'nin Azez kentine, sonra da Kilis'e getirdiklerini belirtti. İlk tedavisinin ardından kendine gelen ve gözlerini açan yavrusunun, "Baba, gözlerimi aldılar, göremiyorum. Ben öleceğim" diye bağırdığını hatırlatan El Hassan, şöyle konuştu: "Çocuğumun gözlerini açtığı ilk anı ve girdiği şoku hiçbir zaman unutamayacağım. Öyle acıklı ağlıyordu ki, Allah hiçbir anne babaya bunu yaşatmasın."

İSTANBUL'A GÖTÜRSÜNLER
Başarılı operasyonlar sonucu görme yetisini kısmen yeniden kazanan 'in sağlığı her geçen gün iyiye gidiyor. El Hassan, oğlunun sol gözünün hiç görmediğini sağ gözünün ise yüzde 5 görebildiğini kaydetti. Kilis'te hayırsever işadamlarının, hastane yakınında kendilerine bir daire kiraladıklarını söyleyen El Hassan, şunları kaydetti: "Kilis halkına ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Hastanede bizimle çok ilgilendiler. Hayırsever işadamlarından destek bekliyorum. ya da Amerika'da çocuğumu tedavi ettirsinler. Bir an önce çocuğumun gözlerinin görmesini istiyorum. Türkiye, Zeytin Dalı operasyonuyla bizi terörden kurtararak eski hayatımıza döndürdü. Hayatımız tam güzelleşmişken başımıza bu olay geldi."
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Küçük Abdulmuin görmeye başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN