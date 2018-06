Küçük Abdulmuin görmeye başladı

BUGÜN NELER OLDU

Suriye'de PKK 'lı teröristlerce döşenen mayının patlaması sonucu gözlerini kaybeden Abdulmuin, babasının kucağında 'Göremiyorum' diye haykırışıyla yürekleri dağlamıştı. Afrin'in Metinler köyünde Ramazan'ın ilk günü kardeşleriyle oynarken meydana gelen patlamada yüzü, eli, kolu ve vücudundan yaralanan küçük çocuk görme yeteneğini yitirmişti. Türkiye 'ye getirilen Abdulmuin'in, Kilis Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Baba Abdülkerim El-Hassan, oğlunun AFAD ve Kızılay aracılığıyla önce Suriye'nin Azez kentine, sonra da Kilis'e getirdiklerini belirtti. İlk tedavisinin ardından kendine gelen ve gözlerini açan yavrusunun, "Baba, gözlerimi aldılar, göremiyorum. Ben öleceğim" diye bağırdığını hatırlatan El Hassan, şöyle konuştu: "Çocuğumun gözlerini açtığı ilk anı ve girdiği şoku hiçbir zaman unutamayacağım. Öyle acıklı ağlıyordu ki, Allah hiçbir anne babaya bunu yaşatmasın."Başarılı operasyonlar sonucu görme yetisini kısmen yeniden kazanan küçük Abdulmuin 'in sağlığı her geçen gün iyiye gidiyor. El Hassan, oğlunun sol gözünün hiç görmediğini sağ gözünün ise yüzde 5 görebildiğini kaydetti. Kilis'te hayırsever işadamlarının, hastane yakınında kendilerine bir daire kiraladıklarını söyleyen El Hassan, şunları kaydetti: "Kilis halkına ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Hastanede bizimle çok ilgilendiler. Hayırsever işadamlarından destek bekliyorum. İstanbul ya da Amerika'da çocuğumu tedavi ettirsinler. Bir an önce çocuğumun gözlerinin görmesini istiyorum. Türkiye, Zeytin Dalı operasyonuyla bizi terörden kurtararak eski hayatımıza döndürdü. Hayatımız tam güzelleşmişken başımıza bu olay geldi."