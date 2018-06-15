Lise diplomasıyla beyin ameliyatına girdi

İstanbul
Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan Cüneyt Turan
, iddialara göre lise mezunuydu. Yıllarca kendini Gülhane Askeri Tıp Akademisi mezunu Beyin Sinir
ve Omurilik Cerrahı
, Prof. Dr. Cüneyt Turan olarak tanıttı. 1985-86 yıllarında Almanya
'da Hamburg Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ve ABD'de beyin tümörleri üzerine ihtisas yaptığı yalanını ortaya attı. Bu alanda hiçbir eğitimi olmayan sahte profesör, kandırdığı doktorlarla birlikte bazı özel hastanelerde ameliyatlara bile girdi. TV'LERE BİLE ÇIKTI
Çok sayıda seminer ve konferansa katılan, üniversitelerde konuşmacı olarak konuk edilerek öğrencilere ve akademisyenlere seminer veren ve televizyon kanallarında ağırlanan Cüneyt Turan'ın seminer ve programlarda 10 binin üzerinde beyin tümörü ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdiği iddiasında bulundu. Üstelik Turan, bu seminerlerde, 2006-2009 arasında aktif olarak çalıştığı dönemde, sadece misafir hoca olarak ameliyatlara katıldığını ve bugüne kadar hiçbir hastasını ameliyat masasında kaybetmediğini dile getirdi. Hem hastaları, hem doktorları, hem de öğrencileri kandıran Cüneyt T., önceki gün gözaltına alındı. Cüneyt Turan'ın bazı hastaların beyin filmleri, ultrason ve tahlil sonuçlarını inceleyerek para karşılığında çareler sunduğu da öne sürüldü. Şüpheli Cüneyt Turan, ilk ifadesinde kendini profesör diye tanıttığını itiraf etti. Sosyal medya hesaplarında da "Profesör Doktor Cüneyt Turan" adıyla hesaplar açan Turan, bu işi para için değil, kişisel heves ve kariyer tatmini için yaptığını belirtti. Bir yıl önce aynı gerekçeyle ifadesine başvurulduğu da ortaya çıkan ve Mali Polis tarafından uzun süre takip edilerek gözaltına alınan şüpheli nöbetçi mahkemece tutuklandı.