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Ne yapayım adrenalin tutkunuyum

Mecidiyeköy’de inşaatı devam eden gökdelenin 42’nci katında selfie çeken Özcan İpar savcılığa ifade verdi

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.6.2018
Ne yapayım adrenalin tutkunuyum
İstanbul'da 'nün inşaatından sonra, Mecidiyeköy'deki yapımı devam eden bir gökdelenin 42 katlı inşaatına tırmanan iki genç burada da selfie çekip sosyal medyada yayımladı. Gökdeleni inşa eden şirketin avukatları, şantiyeye gizlice girerek güvenlik tedbiri almadan zirveye kadar tırmanan Pavel Smirnov ve Özcan İpar'ı savcılığa şikâyet etti. Şikâyet dilekçesinde iki şüphelinin konut veya işyeri dokunulmazlığını ihlal ettiklerini kaydeden şirket avukatları, şüphelilerin cezalandırılmasını istedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonucunda savcılık, suçun işlendiği yerin olay tarihinde inşaat halinde bir şantiye sahası olduğu, konut veya işyeri özelliği taşımadığı gibi inşaat alanında bulunan idari nitelikli büro ve işyerlerine de girilmediğini belirterek takipsizlik kararı verdi. Fakat avukatları takipsizlik kararına itiraz etti. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce gençlerin ifadelerinin dahi alınmadan dosya kapatıldığı gerekçesiyle avukatların itirazları kabul ederek, soruşturmanın devamına karar verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada gençlerin kimlikleri iki yıl sonra tespit edildi. Çılgın selfie'ciler, Çağlayan Adliyesi'ne gelerek ifade verdi. Gençlerden Pavel Smirnov'un 23 yaşındaki Osman K., olduğu tespit edildi. Genç, savcıya verdiği ifadesinde "Ne yapayım adrenalin tutkunuyum" dediği öğrenildi. Soruşturma devam ediyor.
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