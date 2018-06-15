Türkiye’nın rekorlar camisi

İstanbul
'da 6 Ağustos 2013'te temelleri atılan Çamlıca Camisi
'nin inşaatında sona yaklaşılıyor. İnşaat, Üsküdar Sefa Tepesi'ndeki 125 bin metrekare alanda sürüyor. Projenin yüzde 99'u tamamlandı. Caminin dev kubbesinin iç süslemeleri için kurulan iskeleler sökülmeye başlanırken, tamamı el işçiliği süslemeler de ortaya çıkmaya başladı. Cami projesi kapsamında yol, tünel inşaatları ile çevre düzenleme çalışmaları da büyük bir hızla devam ediyor. İKİ KADIN MİMAR İNCELİĞİ
Atölyelerde mihrap, minber, müezzin mahfili vaaz kürsüsü, ahşap işi ve halı işleri de devam ediyor. İstanbul Cami ve Eğitim-Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, camide kadınlar için pozitif ayrımcılık yaptıklarını anlattı: Caminin bizim için sosyal anlamda en önemli özelliği, kadınlara yönelik pozitif kısmı. Projemizin konsept mimarı iki kadın mimar. Kadınların abdest alma mahallinde kişisel bakım odası, çocuk emzirme odası, çocuk bakım odası yer alacak. Kadınlar kendilerine özel asansörlerle camideki mahfil katlarına çıkacak. Mahfil katları halısının renginden, duvardaki yazısına kadar kadınlara göre dizayn edildi." 7 KATLI BİNA KADAR MİNBER
Caminin mimari büyüklüğü nedeniyle 49 basamaklı minber yapıldı. 21 metre yüksekliğindeki minber, 7 katlı binaya eş değer. Minbere asansörle çıkılacak. Camide aynı anda 25 bin kişi namaz kılacak. İmanın şartını temsilen 6 minareli inşa edilen caminin üç şerefeli 4 minaresi, Malazgirt Zaferi'ne ithafen 1071 metre, iki şerefeli 2 minaresi ise 90 metre yüksekliğinde. Cami, 7 metre 77 santimetre boyundaki, 4.5 ton ağırlığındaki dünyanın en büyük alemine sahip. Kubbe kemerlerinin iç kısmına takılan 220 metrelik "Fetih Suresi" dikkat çekiyor. Dev ana kubbesi, 72 metre yüksekliğinde 35 metre çapında. Türk-İslam eserlerinin yer alacağı bir müze ile bir sanat galerisi de olacak. Türkiye
'nin en büyük cami kompleksinde ayrıca sanat atölyeleri, kütüphaneler ve konferans salonları bulunacak. Altında ise 3 bin 500 araç kapasiteli katlı otopark mevcut. 72 MİLLETİ KUCAKLAYAN KUBBE
Caminin 72 metre yükseklikteki ana kubbesi İstanbul'da yaşayan 72 milleti, 34 metre çapındaki kubbesi İstanbul'u simgeliyor. Kubbenin iç yüzeyine, 16 Türk devletine ithafen Allah'ın isimlerinden 16'sı, Haşr Suresi'nin son iki ayetinden istifade edilerek yazıldı. alem yerleştirildi. Nanoteknolojiyle renklendirilen ve 3 parçadan oluşan alem, dünyanın en büyük alemi olma özelliğini taşıyor. Caminin kubbe altındaki dört ayrı bölümde yer alan aslan göğüslerine, paslanmaz çelikten nanoteknolojiyle üretilen hatla Arapça "Ey ihtiyaçları gideren", "Dualara icabet eden", "Sesleri duyan", "Dualarımızı kabul et" sözleri yazıldı