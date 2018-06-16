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Abisine deva oldu

Yaşaması için ilik nakline ihtiyaç duyan 11 yaşındaki Barış, tedavisiyle doğan kardeşi ’dan alınan ilikle hayata tutundu

DİDEM SEYMEN
DİDEM SEYMEN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.6.2018
Abisine deva oldu
Fanconi Aplastik Anemisi (ilerleyici kemik iliği yetmezliği) hastası 11 yaşındaki 'ın hayata tutunabilmesi için kemik iliği nakli gerekiyordu. Fakat tüm taramalara rağmen uygun bir kemik iliği çıkmadı. Küçük Barış'ın kurtulması için son seçenek olarak tedavisine başlandı. 41 yaşındaki Özlem-Erdinç Çırak çifti, Medical Park Göztepe Hastanesi'nden Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Aynur Erşahin'e başvurdu ve zorlu süreç başladı.

9'UNCU DENEMEDE...
Hem sağlıklı hem de doku uyumu olan bir embriyo bulunma ihtimali yüzde 13-15 arasındaydı. Ancak 2 yıl boyunca netice alınamadı. Tam umutlar tükenmek üzereyken 9'uncu tüp bebek uygulamasında müjdeli haber geldi. Özlem Çırak hamileydi. Abisinin dertlerine deva olduğu için "" adı verilen bebek 10'uncu ayını doldurunca kemik iliği nakli gerçekleşti ve Barış Çırak sağlığına kavuştu. Barış'ın babası Erdinç Çırak, duygularını şöyle anlattı: "Her 'Doku uyumlu embriyo bulamadık' denildiğinde büyük üzüntü yaşıyorduk. Yine de ümidimizi kaybetmedik. Aynı sorunu yaşayan ailelere tek tavsiyem, ümitlerini kaybetmeden tedaviye devam etmeleri." Özlem Çırak da "Küçük prensesim, adı gibi deva oldu abisine" diye konuştu. Yrd. Doç. Dr. Aynur Erşahin ise "Bütün kemik iliği nakli bekleyen hastaları tüp bebek tedavisi konusunda bilinçlendirmemiz gerekiyor. Kemik iliği uygun olmadığı için hayatını kaybeden çocuklarımız var" dedi.
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