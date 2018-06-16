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Ayvalık’ta şerit değiştiren otomobil az daha faciaya neden oluyordu; 7 yaralı

’in Ayvalık ilçesinde, meydana gelen trafik sında iki aracın çarpışması sonucunda 7 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.6.2018 08:27 Güncelleme Tarihi: 16.6.2018 08:29
Ayvalık’ta şerit değiştiren otomobil az daha faciaya neden oluyordu; 7 yaralı
Alınan bilgiye göre; Ayvalık'ın dünyaca ünlü turizm merkezi 'nın 'Eski Yol' mevkiinde Cunda Adası merkezi istikametine gitmekte olan Mert Okur (25) adlı sürücünün kullandığı 23 EB 255 plakalı özel otomobil kendi şeridinden çıkarak, karşı şeritte seyir halinde olan (46) yönetimindeki 34 AJH 952 plakalı özel otomobile süratle çarptı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekiplerin müdahalesiyle her iki araçta sıkışan zedeler kurtarıldı.

Bir anda can pazarına dönen kaza mahallinde sürücü Mert Okur ve kullandığı otomobilde bulunan Ezgi Deveci'nin yanı sıra diğer araçta bulunan sürücü Özlem Sürmeli, Asena Hazal Adanır, Hüseyin Akdemir, Doğukan Adanır ve Batur Akdemir çeşitli yerlerinden yaralanarak olay yerine gelen 3 ayrı ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak müşahade altına alındılar.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Ayvalık’ta şerit değiştiren otomobil az daha faciaya neden oluyordu; 7 yaralı
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