Beşiktaş’a arkeoloji müzesi

İstanbul Beşiktaş
'ta yapımı devam eden metro istasyonu
inşaatında, tarihi 3 bin 500 yıl öncesine dayanan 70 mezar ortaya çıkmıştı. İstanbul'daki en eski mezarlık olarak değerlendirilen bölgede, çalışmalar sürüyor. 3 bin 500 yıldır bölgede duran mezarlar. Türk kültürüne ait kurgan tipi mezarlar oldukları yönündeki tartışmalarla ilgi görmüştü. EZBER BOZAN KEŞIF
İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne bağlı arkeologlar tarafından devam eden kazılarda, mezarlar uzman ekipler tarafından tek tek numaralandırılarak, çizimleri yapıldıktan sonra laboratuvarlara gönderiliyor. İncelemeleri tamamlanan bulgular metro
istasyonu açıldıktan sonra istasyon içinde ve Beşiktaş Meydanı'nda inşa edilecek 2 farklı müzede sergilenecek. Metro kazısındaki bulgular, mezarların 5 bin yaşında olduğuna işaret ediyor. Arkeolog Mehmet Ali Polat, "Kazılarda, dairesel planlı 30 adet kurgan tipi mezar ve 70 adet gömü bulduk. Burası Tunç Çağı
Kurgan Mezarlığı. 200'e yakın gömü olduğunu düşüyoruz. Tunç Çağı adetlerine göre yakılarak gömülmüş cenazeler. Aynı bölgede Bizans döneminden kalma bin 500 yıllık bir kuyu var. Bu kuyunun içinde amforalar bulduk. Osmanlı, Bizans, Roma ve Tunç Çağı'na ait eserler çıkmaya devam ediyor. Kurgan Tipi Mezarlar Doğu Avrupa, Doğu Karadeniz
dışında ilk kez Anadolu'da bulunuyor. Bu arkeoloji dünyasındaki ezberleri bozdu" diye konuştu.