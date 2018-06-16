Görebilmesi için kornea nakli şart

Afrın'de teröristlerce döşenen mayının infilak etmesi sonucu görme yeteneğini kaybeden Suriyeli 9 yaşındaki Abdulmuin El-Hasan, Kilis
Devlet Hastanesi'nde yüzündeki şarapnel parçaları çıkarılınca kısmen görmeye başladı. Ancak Abdulmuin'in eskisi gibi görmesi için kornea nakli
yapılması gerekiyor. Baba Abdukerim El-Hasan yardım beklediklerini belirterek şöyle konuştu: "Kafasında bir kırık. vücudunda ve parmaklarında yaralar var. Bir gözü hiç görmüyor. Diğer gözü yüzde 5 görüyor. Sayın Erdoğan'dan ve hayırseverlerden yardım istiyoruz. Eşimin ve diğer çocuklarımın da Türkiye'ye gelmesini istiyorum. Çünkü Abdulmuain'e tek başıma bakamıyorum."