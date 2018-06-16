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Görebilmesi için şart

İBRAHİM GÜNEŞ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.6.2018
Görebilmesi için kornea nakli şart
Afrın'de teröristlerce döşenen mayının infilak etmesi sonucu görme yeteneğini kaybeden Suriyeli 9 yaşındaki Abdulmuin El-Hasan, Devlet Hastanesi'nde yüzündeki şarapnel parçaları çıkarılınca kısmen görmeye başladı. Ancak Abdulmuin'in eskisi gibi görmesi için yapılması gerekiyor. Baba Abdukerim El-Hasan yardım beklediklerini belirterek şöyle konuştu: "Kafasında bir kırık. vücudunda ve parmaklarında yaralar var. Bir gözü hiç görmüyor. Diğer gözü yüzde 5 görüyor. Sayın Erdoğan'dan ve hayırseverlerden yardım istiyoruz. Eşimin ve diğer çocuklarımın da Türkiye'ye gelmesini istiyorum. Çünkü Abdulmuain'e tek başıma bakamıyorum."
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Görebilmesi için kornea nakli şart
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