Isparta'da dün facianın eğişinden dönülen gölde bugün korkulan oldu!
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan Eğirdir Gölü'ne deniz bisikletiyle açılan İranlı genç, hayatını kaybetti. Aynı bölgede dün de deniz bisikletinin rüzgar sonucu alabora olması nedeniyle boğulmak üzere olan İran uyruklu 4 kişi jandarma tarafından son anda kurtarılmıştı.
Giriş Tarihi: 16.6.2018 15:24Güncelleme Tarihi: 16.6.2018 15:37
Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eğirdir Altınkum Plajı'nda deniz bisikleti ile göle açılan İran uyruklu dört kişiden biri olan Muztaba Nasvi Samsadi (30) boğularak hayatını kaybetti.