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Korkunç! 3 çocuk, köpeğe yapıp kuyruğunu kesti

Daha önce ’nın Sapanca ilçesinde ormanlık bacakları kesilmiş halde bulunan ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayan köpeğin ölümü sonrası, da benzer bir başka yavru köpeğe görüntüleri ortaya çıktı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.6.2018 15:55

Dün, 'nın Sapanca ilçesi Yüzevler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda köpeklerini beslemeye giden hayvanseverler, patileri ve kuyruğu kesilmiş halde yavru bir köpek bulmuşlardı. Yavru köpeğin can çekiştini gören hayvanseverler, köpeği 'daki bir veterinere götürerek tedavi altına aldırmışlardı. Fakat talihsiz köpek burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Tüm 'yi sarsan görüntülerin ardından bugün da gezen ve Sakarya'daki olayı andıran bir görüntü ortaya çıktı. Nerede ve ne zaman çekildiği belli olmayan yeni görüntüsünde 3 çocuk yavru bir köpeğe ediyor. Çocuklar bıçakla önce yavru köpeğin kuyruğunu kesiyor. İnleyen ve kaçmaya çalışan yavru köpeğe eziyet eden çocukları görüntüsü izleyenin kanı dondurdu.

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Korkunç! 3 çocuk, köpeğe işkence yapıp kuyruğunu kesti
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