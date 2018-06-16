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'da bacakları kesilerek öldürülen yavru köpekle ilgili validen flaş açıklama

Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sapanca ilçesinde ormanlık alanda patileri kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra ölen yavru köpeğe ilişkin, "İlk bulgular bir iş makinesinin köpeğin bacaklarını kopardığı yönünde. Çok yönlü araştırılıyor." dedi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.6.2018 09:41 Güncelleme Tarihi: 16.6.2018 09:59
Sakarya'da bacakları kesilerek öldürülen yavru köpekle ilgili validen flaş açıklama

Valisi İrfan Balkanlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sapanca ilçesindeki hayvanseverlerin, otel ve marketlerden topladıkları yemekleri sahipsiz köpeklere ulaştırdığını söyledi.

Kendisinin de bu konuda hayvanseverleri desteklediğini ifade eden Balkanlıoğlu, "Yüzevler Mahallesi mevkisinde bulunan ormanlık alana gittiklerinde acı içinde ayakları kesilmiş yavru köpeğimizi görüyorlar. Tedavisinin yapılması için veterinere, oradan da İstanbul'daki veteriner kliniğe götürüyorlar fakat müdahaleye rağmen yavru köpeğimiz maalesef kurtarılamıyor." diye konuştu.

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Sakarya'da bacakları kesilerek öldürülen yavru köpekle ilgili validen flaş açıklama
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