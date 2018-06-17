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Bozulan aracı için yardım isterken...

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.6.2018
Bozulan aracı için yardım isterken...
'da bayram ziyareti dönüşü arızalanan aracı için yardım istemek amacıyla yola çıkan (35), başka bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Halit Yılmaz'ın kullandığı otomobil, Konya-Karaman karayolunun 3. kilometresinde arızalandı. Yardım istemek için yola çıkan sürücünün oğlu Mustafa Yılmaz'a (35), Uğur S. idaresindeki otomobil çarptı. Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Mustafa Yılmaz'ın Konya İl Seçim Koordinasyon Merkezi'nde çalıştığı öğrenildi. Otomobil sürücüsü Uğur S gözaltına alındı.
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Bozulan aracı için yardım isterken...
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