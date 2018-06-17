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Cenazeye giderken öldüler

MEHMET DEMİRHAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.6.2018
Cenazeye giderken öldüler
'de devlet hastanesinde tedavi gören (70), dün sabah saatlerinde kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Aytış'ın ölüm haberi üzerine aynı ismi taşıyan oğlu cenazeyi almak için yola çıktı. Ancak, Mehmet Aytış'ın (48) kullandığı araç Silopi- Habur karayolu üzerinde aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak takla attı. Sürücü Mehmet Aytış ile yanında bulunan oğlu İsa Aytış (19) ve kuzeni Halil Aytış (23) hayatını kaybetti. Cenazeler Silopi Devlet Hastanesi'nde otopsisi yapıldıktan sonra ailelerle teslim edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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