Cenazeye giderken öldüler

Şırnak Silopi
'de devlet hastanesinde tedavi gören Mehmet Aytış
(70), dün sabah saatlerinde kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Aytış'ın ölüm haberi üzerine aynı ismi taşıyan oğlu cenazeyi almak için yola çıktı. Ancak, Mehmet Aytış'ın (48) kullandığı araç Silopi- Habur karayolu üzerinde aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak takla attı. Sürücü Mehmet Aytış ile yanında bulunan oğlu İsa Aytış (19) ve kuzeni Halil Aytış (23) hayatını kaybetti. Cenazeler Silopi Devlet Hastanesi'nde otopsisi yapıldıktan sonra ailelerle teslim edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. MOTOSİKLET KAZASI
Aydın Didim'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü Şahin Kutlar (32), Tekirdağ
Muratlı'da telefon direğine çarpan motosikletin sürücüsü Hasan Gökçe öldü