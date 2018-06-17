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’ta balayında bodyguard dehşeti

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.6.2018
Kıbrıs’ta balayında bodyguard dehşeti
Beslenme uzmanı İlter Faik Kaya (36), ekonomist olan eşi Nesrin Konuklu Kaya ile birlikte gittiği Girne'deki bir otelde bulunan kulübün bodyguardları tarafından darp edildi. 10-12 kişinin kendisini dakikalarca dövdükten sonra sürükleyerek dışarı attığını belirten Kaya "4 ay önce evlendik. Bayram tatili için eşimle 'ta bir otele balayına gittik. Bir bara girdik. 'Terlikle gezemezsiniz' deyip bir anda üzerime yürüdüler ve beni bu hale getirdiler. Bir ara, eşime de vurduklarını gördüm. Gözümden ameliyat oldum, burnum kırılmış. Hastaneden de darp raporu aldık" dedi.
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Kıbrıs’ta balayında bodyguard dehşeti
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