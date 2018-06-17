Gaziantep'te özel hastanede yangın! Ölü ve yaralılar var...

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'te de ! Ölü ve yaralılar var...

Son dakika haberi... 'teki bir de, sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Yangında 2 kişi yaşamını yitirirken, 5 hastane çalışanı da dumandan etkilendi. Hastanedeki 80 hasta ile 5 personel, kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Valilik tarafından yangınla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı açıklandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.6.2018 11:13 Güncelleme Tarihi: 17.6.2018 11:43
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Olay, saat 04.00 sıralarında, Mücahitler Mahallesi'nde bulunan NCR International Hospital'da meydana geldi. Hastanede henüz belirlenemeyen nedenle çıkarken, servisler, yoğun dumanla kaplandı. Yangın ihbarı üzerine hastanesevk edilenlen itfaiye ekipleri, alevlere müdahele ederken, görevlileri ise hastaları tahliye etti. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, tahliye sırasında yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hastalardan isimleri açıklanmayan 2'si hayatını kaybederken, 5 hastane çalışanı da dumandan etkilendi. Hastanedeki 45'i bebek 80 hasta ile 5 personel, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü.

''YENİDOĞAN ÜNİTESİNDE 45 BEBEK VE...''

Valiliği'nce yangınla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Çıkan yangında binada oluşan yoğun duman nedeniyle Hastanenin Genel Yoğun Bakım Ünitesinde 25, çeşitli servislerde 10, Yenidoğan Ünitesinde 45 bebek ve dumandan etkilenen 5 hastane personeli olmak üzere toplam 85 kişi AFAD İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince tahliye edilerek, 112 acil servis ambulanslarıyla ilimizdeki çeşitli hastanelere sevk edilmiştir. Tahliye sırasında Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili olarak adli ve idari tahkikat başlatılmıştır" denildi.

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Gaziantep'te özel hastanede yangın! Ölü ve yaralılar var...
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