Yavru köpeğin ölümünde gözaltı

Sakarya
Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, Sapanca'da patileri ve kuyruğu kesildikten sonra ölen yavru köpeğe ilişkin, olayın meydana geldiği yerde çalışma yürüten kepçe operatörü İ.M.'nin gözaltına alındığını bildirdi. Dursun yaptığı yazılı açıklamada yol ile kenarındaki çalılık bölgenin temizlenmesi için belediyeye ait 2 iş makinesinin çalışma yaptığını ve olayın bu sırada meydana gelmiş olabileceğini belirtti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hayvanları öldürme ve eziyet eylemlerine hapis cezası getiren çalışmanın seçimlerden sonra kanunlaştırılacağını kaydetti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da Hayvan Hakları Yasa Tasarısı'nın 10.5 yıla kadar hapis cezası getirdiğini belirterek, "Tasarıda hayvanlara şiddet uygulayanlara karşı her türlü ceza olacak" diye konuştu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise "Tasarının Meclis'ten çıkması isabet olacaktır. Hayvana şiddet suçtur ve cezasız kalmayacaktır" dedi.