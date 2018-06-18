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'da ... Motosikletle 6 kişilik yolculuk!

'da kask takmadan bindikleri motosikletle bayram ziyaretine giden anne- baba ve 4 çocuğun yolculuğu görenleri korkuttu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2018 10:20 Güncelleme Tarihi: 18.6.2018 10:23
Adana'da şaşkına çeviren görüntü... Motosikletle 6 kişilik yolculuk!

Merkez Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi'nde kask takmadan bindikleri 01 FKV 41 plakalı motosikletle yolculuk yapan 6 kişilik aile dikkat çekti. Çocukların 2'si motosikletin ön tarafına, diğer 2'si ise baba ile annenin arasına oturarak trafikteki diğer araç sürücülerinin şaşkın bakışları arasında kent merkezine doğru ilerledi.

EL İŞARETLERİYLE TEPKİ GÖSTERDİ

Tehlikeden habersiz kız çocuğunun annesinin kucağında uyuduğu görüldü.

Görüntülediğini fark eden baba, el işaretleriyle tepki gösterdikten sonra yoluna devam ederek gözden kayboldu.

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Adana'da şaşkına çeviren görüntü... Motosikletle 6 kişilik yolculuk!
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