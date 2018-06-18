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Son Dakika Haber: Dinlenmek için altında uzandığı kamyon üzerinden geçti

Son dakika haberi... ’nın Siverek ilçesinde bir işçi, tarlada çalıştığı sırada dinlenmek için altında uzadığı kamyonun altında ezilerek ağır yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2018 09:50 Güncelleme Tarihi: 18.6.2018 09:59
Son Dakika Haber: Dinlenmek için altında uzandığı kamyon üzerinden geçti

'nın Siverek ilçe kırsalında yaşandı. Tarlada saman yükleme işinde hamal olarak çalışan Suriyeli işçi Hüseyin A. (28), iddiaya göre dinlenmek için kamyonun altında uzandı. Bir süre kamyonun gölgesinde uzanan Hüseyin A. yorgunluktan uyudu. Bu sırada kamyonu ileri almak isteyen ismi öğrenilemeyen sürücü işçinin üzerinden geçti.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORKUYOR

Kamyonun altına ezilerek ağır yaralanan işçi, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan işçi, daha sonra Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Son Dakika Haber: Dinlenmek için altında uzandığı kamyon üzerinden geçti
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