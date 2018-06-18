Dolandırıcıdan pişkin teklif: 5 bin lira ver, traktörü al

"Müteahhidim
yalanıyla köylüyü dolandırdı" başlığıyla SABAH'ta haber olan, dolandırıcılık olayında şok bir gelişme daha yaşandı. Kiralama bahanesiyle kimlik ve ruhsat fotokopisini çaldığı çiftçi Zekeriya Karaali'yi arayan F. Faruk Güneş "Traktör
ünü 11 bin TL'ye Gölcük'te aynı zamanda galericilik işi de yapan Yaman Gayrimenkul'e sattım. Bana 5 bin TL daha ver. Git traktörünü galericiden 16 bin TL ödeyerek geriye al. Eğer bunu kabul etmezsen satışı ver. Ben sana başka bir mal çalıp getiririm" teklifinde bulundu.
Karaali ise "Hayır. Benim traktörümü geri getir" şeklinde tepki gösterdi. 'Ekmek teknem' dediği traktörünü dolandırıcıya kaptıran Karaali, "Ben böyle bir sahtekarlık görmedim. Polise ifademi verdim" dedi. diyor. Kendisini Gebze Belediyesi
'nin müteahhitlerinden ANKA Dekor İnşaat firması sorumlusu olarak tanıtan Güneş, Karaali'ye traktörle beraber 2 yıl boyunca Gebze Belediyesi'nin kendisiyle çalışağı sözünü vermiş, Karaali de ruhsat ve kimlik fotokopisini dolandırıcıya teslim etmişti. Ertesi gün traktörü bulamayan Karaali, firmaya gitmiş ve Güneş'in orada çalışmadığını öğrenince dolandırıldığını anlayınca suç duyurusunda bulunmuştu.