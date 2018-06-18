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cular hayvanseverlere saldırdı, ortalık karıştı!

iskelesinde Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği üyelerine, cu olduğu öne sürülen kişiler saldırdı. Polis havaya ateş açarak saldırıyı önlemeye çalıştı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2018 21:30 Güncelleme Tarihi: 18.6.2018 21:45
Faytoncular hayvanseverlere saldırdı, ortalık karıştı!

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

Tuzla Akfırat'ta dün geceden bu yana bekletildiği öne sürülen 10 kamyondaki 209 at, Büyükada'ya götürülmek üzere öğle saatlerinde iskelesine getirildi. Durumu protesto eden Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği üyeleri de iskeleye geldi.

Cep telefonuyla atların durumunu görüntülemek isteyen dernek üyelerine, kamyonlardan inen ve cu olduğu belirtilen kişiler tepki gösterdi. Sözlü tepki, saldırıya dönüştü. Tekme yumruklu saldırıyı polis, havaya ateş açarak engellemeye çalıştı. Darp edilen dernek üyeleri faytonculardan şikayetçi oldu.

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Faytoncular hayvanseverlere saldırdı, ortalık karıştı!
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