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'ta : 1 ölü, 9 yaralı

'ın Türkoğlu ilçesinde, komşular arasında çıkan kavgada silahlar konuştu, 1 kişi hayatını kaybetti 9 kişi yaralandı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2018 03:19
Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü, 9 yaralı
Edinilen bilgiye göre, Türkoğlu ilçesi Kılılı Mahallesi'nde aralarında parti meselesinden dolayı husumet bulunan 2 aile arasında bir düğünde tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, aile bireylerinin de katılmasıyla ya dönüştü.

Kavgada, taş ve sopaların yanı sıra silahlarda konuşurken, Türkoğlu İlçesi eski Çakırdere Mahalle muhtarı Mustafa Pınar (68) silahla vurularak öldürüldü.

Vatandaşların ihbarı üzerine kavganın yaşandığı mahalleye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Taş ve sopalarla yaralanan 9 kişi de 112 acil servis ekiplerince ve Türkoğlu ilçelerindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü, 9 yaralı
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