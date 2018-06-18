Konya'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Volkan Mazlum (18) idaresindeki 06 AT 5204 plakalı otomobil, Konya-Ankara karayolunun 125. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada, anne Tülay Mazlum (61) olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü ile Kaan (18), Gürkan (21) ve Yaşar Mazlum (57) yaralandı.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Cihanbeyli Devlet Hastanesikaldırılanlan yaralılardan durumu ağır olan Kaan Mazlum, ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi. Kaan Mazlum, nakledildiği hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Tülay Mazlum'un cesedi, incelemenin ardından morga gönderildi.