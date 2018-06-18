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'nda otele baskını

'ın ilçesindeki bir otele, yapıldığı gerekçesiyle baskın düzenlendi. 'Yer temin etmek' suçlamasıyla 2 kişi, fuhuş yaptığı gerekçesiyle de Azerbaycan uyruklu 2 kadın gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2018 12:44
Kuşadası'nda otele fuhuş baskını

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cuma Pazarı bölgesindeki bir otelde, yabancı uyruklu kadınlara yaptırıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Dün akşam otele baskın yapan ekipler, fuhuş yaptığı tespit edilen Azerbaycan uyruklu 2 kadın ile otel sahibi A.B. ve resepsiyon sorumlusu A.A.'yı gözaltına aldı. A.B. ile A.A. hakkında, 'fuhşa yer temin etmek' suçundan adli işlem yapıldı.

Azerbaycan uyruklu kadınlar ise haklarında sınır dışı işlemi yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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Kuşadası'nda otele fuhuş baskını
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